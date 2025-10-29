Zeci de accidente grave au avut loc anul acesta, unele soldate cu decese și persoane rănite

Combaterea factorilor ce conduc la producerea accidentelor rutiere, depistarea șoferilor care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, dar și asigurarea unui grad mai ridicat de disciplină în trafic, au fost și rămân obiective ale oamenilor legii în județ. Constant sunt desfășurate acțiuni și razii pe șoselele din întreg județul Sălaj, pentru îmbunătățirea fluenței și siguranței circulației rutiere.

Activitățile s-au desfășurat în cadrul obiectivului general al ROADPOL, care vizează reducerea mortalității rutiere cu 50% în perioada 2020–2030, prin prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente pe drumurile publice din județul Sălaj.

Zeci de accidente grave

În acest an, 38 de accidente grave au avut loc pe drumurile din Sălaj, soldate cu șase persoane decedate și 34 de persoane rănite grav. Potrivit autorităților, numărul celor care și-au pierdut viața în evenimente rutiere s-a înjumătățit.

Principalele cauze care au condus la producerea accidentelor rutiere în această perioadă au fost atât abaterile comise de bicicliști, depășirile neregulamentare, viteza neadaptată la condițiile de drum, dar și neacordarea priorității.

Zeci de mii de sancțiuni aplicate în nouă luni

În aceeași perioadă, polițiștii rutieri au aplicat 31.411 sancțiuni contravenționale pentru abateri privind circulația pe drumurile publice. Cu atât mai mult, peste 2.400 de permise de conducere au fost reținute, iar 728 de certificate de înmatriculare ale vehiculelor au fost retrase de polițiștii sălăjeni.

Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, structurile de poliție rutieră au constatat 216 infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, principalele fapte constatate fiind, cu precădere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (63 de fapte), conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat (36 de fapte) și conducerea fără permis sau cu permisul suspendat (60 de fapte).

Totodată, au fost organizate acțiuni comune cu reprezentanți ai Registrului Auto Român – Sucursala Sălaj, pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor aflate în circulație pe drumurile publice, precum și cu reprezentanți ai I.S.C.T.R. – Regiunea 4 Cluj.

Imagine cu rol ilustrativ.