Doliu în învățământul zălăuan. Fosta învățătoare Vlaicu Lucreție s-a stins din viață

Doliu în învățământul zălăuan. Fosta învățătoare Vlaicu Lucreție, cea care a îndrumat numeroase generații de copii ai Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău, în perioada anilor 1991 – 2018, s-a stins din viață.

Cadru didactic devotat și implicat, învățătoarea Vlaicu Lucreție și-a format și inspirat elevii, insuflându-le dragostea pentru cunoaștere și principiile moralității, lăsând în urma sa o amprentă puternică.

„Cu profundă tristețe deplângem plecarea pe calea veșniciei a doamnei învățătoare Vlaicu Lucreție, colega noastră, care se bucura de o binemeritată pensie. Doamna învățătoare a activat în cadrul Liceului cu Program Sportiv ”Avram Iancu” Zalău între anii 1991-2018, încă de la începuturile acestei școli dovedindu-se un cadru didactic devotat și asumat, care a modelat, prin tact și prin măiestrie pedagogică, generații de copii.

Încă de la început s-a remarcat ca un dascăl de vocație, pregătit să insufle elevilor săi tainele cunoașterii și valori morale autentice, formând personalități remarcabile.

În acest moment de grea încercare pentru îndoliata familie, întregul personal al Liceului cu Program Sportiv ”Avram Iancu” Zalău își exprimă regretul pentru plecarea prematură dintre noi a doamnei învățătoare Vlaicu Lucreție. Îi vom păstra colegei noastre amintirea vie în inimile noastre.

Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace!”.