„DRAGU”, la Salonul Internațional al Patrimoniului Cultural

Organizat zilele trecute de Ateliers d’Art de France, evenimentul reunește în fiecare an sute de expozanți și mii de vizitatori în jurul patrimoniului cultural, artei restaurării și meșteșugurilor de excelență. „Ne-am bucurat să fim alături de Muzeul Astra și Fundația Transilvania Trust (Bánffy Castle, Bontida) reprezentând patrimoniul din România într-un context internațional al dialogului și cooperării culturale”, este mesajul Asociației ARCHE, cei care coordonează proiectul „DRAGU: regenerare comunitară prin patrimoniu și inovație” a fost selectat în cadrul programului #RaiffeisenComunități, acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate, o inițiativă Raiffeisen Bank, cu sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare”. „DRAGU” este un proiect organizat în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Institutul de Antropologie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Direcția Judeteană pentru Cultură Sălaj, Primăria Comunei Dragu, Asociația Arhaic (Ambulanța pentru Monumente Sălaj), BDS Topografie, cofinanțat AFCN (Administrația Fondului Cultural Național) și susținut de Ordinul Arhitecților din România.

Proiectul vizează, printre altele, restaurarea și valorificarea turistică, economică și comunitară a castelului Wesselényi-Bethlen, parte a unui ansamblu monument istoric de importanță națională, a morii cu valțuri, a bisericii de lemn din localitate (monument istoric de clasa A) și a peisajului cultural rural transilvănean cu multiple straturi de istorie, în care patrimoniul construit, tehnic și imaterial se împletesc într-un tot unitar. Toate aceste elemente au în prezent mare nevoie de o reconectare semnificativă a comunității locale cu propria istorie, pentru a avea o șansă la regenerare.