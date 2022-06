Prizele incastrabila in blat – investiții mici, efecte mari

Niciodata nu avem suficiente prize? De cate ori nu v-ati aflat in situatia in care, cumparand un aparat electrocasnic noua sau un nou gadget pentru biroul dvs, sa constatati ca nu aveti suficiente prize. Sau poate cablul aparatului nu e suficient de lung si nu ajunge pana la cea mai apropiata priza.

In acest caz, aveti la dispozitie cateva posibilitati. Fie sa modificati instalatia electrica in totalitate, pentru a adauga prize suplimentare, lucru care implica costuri marisi dureaza destul de mult. Puteti apela si la varianta unui prelungitor, dar acesta nu este o varianta estetica si va fi intotdeauna in calea dvs. Cea de-a treia posibilitate, si cea mai buna din punct de vedere estestic, este instalarea unei prize incastrabile in blatul dvs, o varianta optima din toate punctele de vedere.

Prizele pentru blat vin cu numeroase avantaje, pentru a va face viata mai usoara:

Vin în forme diferite, ca să se potrivească oricărei cerințe: pot fi orizontale, verticale sau rotunde

Sunt disponibile versiuni cu mai multe prize(chiar si 3)

Daca aveti nevoie de functiuni speciale(USB, HDMI, audio), puteti gasi o priza incastrabila potrivita

Sunt super rapid și ușor de instalat

Vă ajută să faceți economie de spațiu

Sunt rezistente în timp

Toate intrările lor pot fi folosite simultan

Au design modern și dimensiuni reduse

Investitia intr-o astfel de priza este una modica in comparatie cu avantajele acesteia. In functie de varianta aleasa, costul unui asemenea accesoriu poate ajunge la cateva sute de lei. Totusi, daca ne raportam la cheltuielile necesare pentru a reface instalatia in acea zona, priza este fara doar si poate o varianta mult mai potrivita.

Desi sunt cele mai folosite in bucatarii, prizele incorporabile nu se limiteaza din punct de vedere al locului utilizarii doar acolo. Intr-adevar, ideea care a stat la baza conceptiei lor a fost locul unde sunt necesare cele mai multe prize si care este in continua schimbare -bucataria. Insa, o data cu evolutia tehnologiei si multiplelor functiuni aparute, ele pot fi amplasate și în alte camere – spre exemplu, în birou sau în camera de zi ori chiar în dormitor, dacă vă doriți să nu întindeți cabluri și prelungitoare prin toată casa (și nici să faceți prize pe toți pereții). Spre exemplu, in cazul in care doriti sa folositi o asemenea priza intr-o sala de conferinte, gasiti acum modele cu diferite functiuni, precum port HDMI, USB si diferite modalitati de ascundere a acestora. Totodata, unele modele de prize vin inclusiv cu incarcator wireless a dispozitivelor care au aceasta functie, eliminand si mai multe cabluri.

Un aspect important de luat in considerare este clasa de protectie la umiditate, IP. Cu toate ca majoritatea modelelor vin cu capac, nu toate au rezistenta ridicata la umiditate. Este recomandat sa verificati acest aspect la fiecare priza incastrabila, pentru a nu avea ulterior surprize. In cazul in care o priza are o clasa de protectie IP20, semnifica faptul ca nu are rezistenta la umiditate, iar contactul cu apa o va deteriora. In cazul unei protectii IP44, este posibila montarea acesteia in locuri unde va fi stropita cu apa, fara a se infiltra.

Pe masura trecerii timpului, apar noi si noi gadgeturi care ne fac viata mai usoara. Insa, toate au nevoie de alimentare, deci de prize. Insa nu intotdeauna un prelungitor este solutia salvatoare, cateodata trebuie gasite solutii elegante si practice pentru a ne bucura de aceste dispozitive. O investitie intr-o priza incorporabila se poate dovedi o solutie potrivita in majoritatea situatiilor, facand orice incapere mai eleganta si mai primitoare.