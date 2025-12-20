Campionat de Kendama la Zalău

Zeci de tineri zălăuani s-au întrecut zilele trecute în Campionatul de Kendama organizat în oraș de Consiliul Local al Tinerilor Zalău (CLT), evenimentul fiind unul caritabil. Invitatul special al evenimentului a fost Xremus, iar concursul s-a desfășurat la VRtual Arena de pe strada Gheorghe Doja. O parte din banii strânși în cadrul concursului urmează să ajungă la familii nevoiașe, potrivit organizatorilor. „FIFA pe console și Just Dance pe ring au creat împreună un eveniment plin de competiție și distracție, de la primul meci până la ultima melodie. Mulțumim VRtual Arena pentru sprijin și spațiul oferit, dar mai ales tuturor participanților care au fost implicați și au făcut ca totul să iasă așa cum ne-am dorit. Ne vedem la ediția următoare”, este mesajul celor de la CLT.

