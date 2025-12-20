Condusul și alcoolul nu fac casă bună: șofer prins „afumat” în miez de noapte

În plină noapte, polițiștii din Ileanda au oprit pentru controale un autoturism pe DN 1C, în localitatea Căpâlna. La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 48 de anu, originar din municipiul Baia Mare.

Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 1.03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, bărbatul a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

Mai mult, cercetările sunt continuate de polițiști.