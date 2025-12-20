Revoluția din Decembrie 1989, comemorată și la Zalău

Instituția Prefectului – Județul Sălaj invită cetățenii județului să participe luni, 22 decembrie 2025, la evenimentele comemorative dedicate Revoluției Române din Decembrie 1989, un moment definitoriu pentru libertatea și democrația României. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala „Porolissum”, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Evenimentul va debuta cu conferința „După 35 de ani: Revoluțiile est europene în perspectivă istorică”, susținută de prof. univ. dr. Virgil Țârău -Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Programul va continua cu o ceremonie religioasă de pomenire la Monumentul Eroilor Revoluției Române, situat la intrarea în Parcul Central din municipiul Zalău, săvârșită de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, urmată de depuneri de coroane în semn de respect și recunoștință față de eroii care și-au jertfit viața pentru libertatea de astăzi.

Share Whatsapp Email