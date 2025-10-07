Tabere pentru copii, proiecte sportive și meșteșuguri tradiționale sălăjene, sprijinite financiar

Peste o sută de proiecte propuse de asociații, fundații și culte religioase vor avea parte de finanțări nerambursabile, în valoare totală de 500.000 de lei.

Programul de finanțare a activităților sportive, de tineret și recreative, ediția 2025, este derulat de Consiliul Județean Sălaj și își propune să vină în sprijinul taberelor pentru copii și tineret, proiectelor educative, sportive, meșteșuguri tradiționale readuse la viață, precum și pentru voluntari în acțiuni desfășurate în județ. În total, 119 proiecte vor beneficia de sume de bani, iar un număr important dintre acestea au ajuns deja la etapa de rambursare.

Programul își propune să sprijine implicarea activă a tinerilor în comunitate, promovarea unui stil de viață sănătos și conservarea valorilor culturale și educaționale ale județului.