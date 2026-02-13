Jumulirea companiilor private, un story fără sfârșit!

În timp ce ne văietăm că suntem în recesiune, că economia gâfâie, unii parlamentari s-au gândit că ce bine ar fi să mai pună un bir pe companiile private, dar un bir care nu merge la buget, ci un bir care urmează să meargă în buzunarele avocaților și ale notarilor. Despre ce este vorba? Niște domni parlamentari, înțeleg că vreo 8 persoane sunt inițiatorii, din care 7 sunt avocați, s-au gândit că ce bine ar fi pentru ei ca hotărârile AGA ale companiilor care au o cifră de afaceri de peste 400.000 lei/an, adică mai puțin de 80.000 euro/an, adică mai puțin de 7.000 euro/lună, să fie obligatoriu a fi avizate de un avocat sau un notar! Adică, dacă sunt asociat unic și fac 5 AGA pe an, din varii motive, ridicarea de dividende de exemplu, de fiecare dată să cer avizul unui avocat sau notar, contra cost, desigur, cum altfel? Ce convenabil, nu? Și pentru ce? Normal este ca fiecare companie să-și decidă singură, fără niciun aviz, ce face cu profitul obținut, dacă vrea să-și mute sediul social etc. Altfel, ce facem? Pentru orice cerem avizul altor persoane? Și aceste persoane credeți că nu vor fi de acord? Totul va fi doar o formalitate, un avocat sau notar nu are competențele necesare să decidă asupra activității unei companii sau asupra deciziilor privind repartizarea profitului, la dividende, dezvoltare, rezerve etc., a schimbării de sediu social sau a oricărei alte decizii care necesită hotărâre AGA. Dar, cred, nici măcar inițiatorii nu se așteaptă ca avizele unui avocat sau notar să aducă un plus. De fapt, acești ,,avizatori” ar participa, poate, la ședințele AGA și ar urmări ca acestea să se desfășoare în condiții de legalitate, apoi ar da un aviz. Serios? Adică, eu, asociatul unic, fac o ședință AGA unde în 5 minute decid să repartizez în această lună 2.000 lei la dividende, avocatul îmi dă un aviz și gata, s-a încheiat ședința, după care avocatul îmi taie o factură de 1.000 lei. Oare suntem în regulă, chiar așa? Peste 2 – 3 luni fac altă ședință AGA unde decid ca 3.000 lei să-i repartizez la rezerve. Altă factură de la avocat! O să spuneți că de ce tot fac ședințe AGA. Pentru că așa se întâmplă într-o companie mică, unde este un singur asociat, poate chiar mai mulți, și care vrea ca să fie în regulă cu tot ce înseamnă birocrație.

În anii trecuți s-a mai încercat această figură cu situațiile financiare anuale ale companiilor. Atunci Camera de Comerț, un ONG privat, a avut o inițiativă prin care aceste situații să fie obligatoriu avizate de ea, contra cost, evident, numai după acest aviz să se depună situațiile financiare la ANAF. Noroc că nu a ținut figura, speră ca să nu țină nici acum, altfel cred că ajungem de tot râsul, sau mai bine zis, de tot plânsul!

Trebuie ca toate confederațiile patronale să intervină, nu este posibil să ajungem până aici! Și, atenție!, se pare că această inițiativă a trecut de Senat! Tiptil, tiptil, ne mai trezim cu o găselniță, o găselniță care însă costă! Legea care ar urma să fie modificată este Legea 31/1990, a societăților comerciale.

Alexandru Tamba

