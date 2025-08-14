Încep prospecţiunile geologice pentru Tunelul Meseş

În ședința de Consiliu Municipal de joi s-a aprobat un protocol de colaborare cu asocierea firmelor Makyol – Ozaltin, pentru prospecţiuni geologice la Tunelului Meseş, de pe Autostrada Transilvania.

„În pădurea proprietate publică a Municipiului Zalău vor fi executate 11 foraje de mici dimensiuni ca diametru, din care patru în porţiunea de la ieşirea din tunel, porţiune pentru care este depusă deja documentaţia de scoatere definitivă din fondul forestier, fără compensare şi diferenţa pe traseul tunelului, până la intersecţia cu drumul DJ 108R, ce duce spre localitatea Treznea”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind protocolul de colaborare.

M. S.