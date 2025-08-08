Cum poate fi suspendată pensia de urmaș dacă nu sunt depuse documentele cerute de lege?

Beneficiarii pensiilor de urmaș trebuie să acorde atenție documentelor necesare și termenelor stipulate de lege pentru a nu pierde sumele de bani. Potrivit prevederilor, adeverințele aferente acestor pensii trebuie depuse anual de două ori , în funcție de calendarul prevăzut de casele teritoriale de pensii. Spre exemplu, aceasta confirmă continuarea studiilor în cazul tinerilor, eliberată de la școală, liceu sau facultate după caz, iar în baza ei, elevii și studenții au parte de acest sprijin financiar.

Mai mult, în cazul decesului pensionarului ori persoanei eligibile pentru a obține acest sprijin, au drept la pensie copiii, până la 16 ani, sau 26 în cazul continuării studiilor. Totodată, beneficiari sunt și soții supraviețuitori, în cazul în care durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Pentru a avea parte de pensie, veniturile încasate nu trebuie să depășească salariul minim brut. Aceleași criterii sunt aplicate și părinților în grija cărora se află copii cu vârsta de până la șapte ani la data decesului susținătorului.

Adeverințele eliberate elevilor și studenților trebuie depuse în a doua jumătate a lunii septembrie, în cazul elevilor, respectiv a doua jumătate a lunii octombrie în cazul studenților. Cât despre documentele necesare obținerii sprijinului, acestea sunt identice ca până în prezent:

Cererea pentru pensie de urmaș-Anexa 7 la norme,

Certificatul de deces al susținătorului,

Acte de stare civilă ale urmașilor,

Adeverința de studii în cazul tinerilor,

Documente doveditoare cauzei decesului,

Carnet de muncă și de pensii, adeverințe de venit,

Declarație privind locul de ședere.

Cuantumul pensiei este calculat în funcție de numărul urmașilor. În ceea ce îi privește pe orfanii de ambii părinți, pensia este calculată prin însumarea drepturilor aferente fiecărui părinte. Pensia poate fi suspendată în cazul lipsei dovezii privind continuarea studiilor ori în cazul realizării unor venituri lunare mai ridicate decât salariul minim, unul dintre criteriile prevăzute de lege.