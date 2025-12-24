Accident grav la Vârșolț. O femeie a fost rănită

Adrian Lungu

Un grav accident de circulație a avut loc în această dimineață în apropiere de Vârșolț. O mașină s-a răsturnat. La fața locului au intervenit pompieri și echipaje medicale. Potrivit primelor informații, o femeie este resuscitată. Traficul este blocat. Vom reveni.

Sursa foto: Radare Sălaj/Dorinel Jnj

