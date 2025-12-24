Sprijinul pentru plata facturilor la energie, prelungit și anul viitor

Programul de sprijin pentru plata energiei electrice, ce implică acordarea unor vouchere lunare în valoare de 50 de lei, va continua și în anul 2026, iar criteriile de eligibilitate vor fi similare celor din 2025.

Informațiile au fost transmise marți seară de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în urma adoptării de către Guvern a „Ordonanței-Trenuleț”.

Șeful Finanțelor a precizat că Executivul anticipează o creștere a ritmului de înscriere în program în cursul anului viitor, pe baza estimărilor realizate de Ministerul Muncii. Potrivit acestuia, dinamica programului nu depinde doar de deciziile Guvernului, ci și de numărul celor care optează să se înscrie pentru a avea parte de acest sprijin în vederea plății facturilor la energie.

De asemenea, întrebat dacă pragul venitului minim pentru care se acordă aceste vouchere ar putea fi modificat, ministrul Finanțelor a precizat că nu sunt avute în vedere schimbări în acest sens.