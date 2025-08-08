Sălajul acum o sută de ani (XXIII)

Magazin Salajean

* Ignatie Terțan, președintele Societății Culturale „Sălăjana”, trage un semnal de alarmă privind tuberculoza și alcoolismul în Sălaj. Între timp, tuberculoza s-a mai liniștit, dar la alcoolism suntem în continuare fruntași!

* Banca „Silvania” din Șimleu ajută pe cei năpăstuiți în urma vitregiilor naturii cu suma de 8.500 de lei.

* Se anunță taxe mari pentru admiterea la liceele militare. Și atunci era foame la buget.

* Ziarul șimleuan „Gazeta de Duminecă” dă de pământ cu liderul liberal Ion Brătianu, care cică ar măslui alegerile pentru Camerele Agricole.

* Iuliu Maniu se află în concediu la Bădăcin, unde primește în vizită prieteni sălăjeni.

* Societetea Culturală Sălăgeană din Cluj anunță că Petrecerea de Vară va avea loc la Buciumi, în 15 august. 40 de lei biletul de intrare, localnicii sunt indignați.

* Moara „Silberntein” din Zălau dă faliment. În 21 august este licitația pentru vânzarea bunurilor.

* O nouă loterie la Zălau. Premiul – o casă pe strada Vânătorilor nr. 4. Prețul biletului – 150 lei.

* Anunț la mica publicitate în Zălau: vând o pereche de veverițe, cu tot cu căsuță. Cititorii se întrebau ale cui sunt cele două veverițe.

* Colegiul Reformat „Wesselenyi” din Zălau face publică taxa anuală pentru internat – 7.000 de lei. Elevii au început să-și caute gazde, prețul este exorbitant.

* Proiectul căii ferate Zălau – Cluj (cu tunel pe sub Meseș) este abandonat. Costurile sunt prea mari. Nici acum nu avem tunel, probabil va mai curge multă apă pe valea Zălaului până atunci.

Daniel Mureșan

Leave a Comment