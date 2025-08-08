Sălajul acum o sută de ani (XXIII)

* Ignatie Terțan, președintele Societății Culturale „Sălăjana”, trage un semnal de alarmă privind tuberculoza și alcoolismul în Sălaj. Între timp, tuberculoza s-a mai liniștit, dar la alcoolism suntem în continuare fruntași!

* Banca „Silvania” din Șimleu ajută pe cei năpăstuiți în urma vitregiilor naturii cu suma de 8.500 de lei.

* Se anunță taxe mari pentru admiterea la liceele militare. Și atunci era foame la buget.

* Ziarul șimleuan „Gazeta de Duminecă” dă de pământ cu liderul liberal Ion Brătianu, care cică ar măslui alegerile pentru Camerele Agricole.

* Iuliu Maniu se află în concediu la Bădăcin, unde primește în vizită prieteni sălăjeni.

* Societetea Culturală Sălăgeană din Cluj anunță că Petrecerea de Vară va avea loc la Buciumi, în 15 august. 40 de lei biletul de intrare, localnicii sunt indignați.

* Moara „Silberntein” din Zălau dă faliment. În 21 august este licitația pentru vânzarea bunurilor.

* O nouă loterie la Zălau. Premiul – o casă pe strada Vânătorilor nr. 4. Prețul biletului – 150 lei.

* Anunț la mica publicitate în Zălau: vând o pereche de veverițe, cu tot cu căsuță. Cititorii se întrebau ale cui sunt cele două veverițe.

* Colegiul Reformat „Wesselenyi” din Zălau face publică taxa anuală pentru internat – 7.000 de lei. Elevii au început să-și caute gazde, prețul este exorbitant.

* Proiectul căii ferate Zălau – Cluj (cu tunel pe sub Meseș) este abandonat. Costurile sunt prea mari. Nici acum nu avem tunel, probabil va mai curge multă apă pe valea Zălaului până atunci.

Daniel Mureșan