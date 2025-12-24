Masa de Crăciun, între tradiție și excesul de aditivi, zahăr și sare

Crăciunul este o perioadă specială din an, în care cei mai mulți se adună alături de cei dragi pentru a sărbători, a depăna amintiri și a se bucura de preparatele tradiționale. Masa de Crăciun reprezintă un moment simbolic al acestor întâlniri, iar oaspeții sunt întâmpinați cu preparate diverse, de la aperitive și feluri principale, până la numeroase deserturi. Cu toate acestea, mai ales în aceste zile, puțini mai țin cont de cantitatea de aditivi alimentari, sare și zahăr consumată la mesele îmbelșugate.

Potrivit unei analize realizate de InfoCons, 100 de grame din principalele feluri de mâncare de pe masa de sărbătoare pot conține până la 241 de aditivi alimentari, peste 200 de grame de zahăr și aproximativ 59 de grame de sare.

De cele mai multe ori, masa începe cu aperitive atent aranjate, apreciate pentru aspectul lor festiv. Printre acestea se regăsește brânza topită, care poate conține până la nouă E-uri, șapte grame de zahăr și 2,6 grame de sare, fiind adesea folosită într-o varietate de umpluturi.

Mai mult, nelipsită din meniu este șunca, iar analiza arată că cea de tip Praga poate conține până la 10 E-uri și 2,7 grame de sare. Cârnații, în special cei din comerț, pot avea până la 14 E-uri, 2,7 grame de zahăr și 4,7 grame de sare.

Aceste preparate sunt adesea însoțite de sosuri precum ketchup-ul, care poate conține până la șase E-uri, 24,8 grame de zahăr și 3,1 grame de sare, muștarul, cu până la șase E-uri, 34 de grame de zahăr și 6,5 grame de sare, sau maioneza, cu până la opt E-uri, 4,2 grame de zahăr și 2,67 grame de sare.

Pe lângă acestea, masa de Crăciun este întregită de preparatele clasice românești, precum:

sarmale, cu până la 29 de E-uri, 16,47 grame de zahăr și 3,86 grame de sare;

salată de boeuf, cu până la 17 E-uri, 3,22 grame de zahăr și 1,42 grame de sare;

salată de murături, cu până la opt E-uri, 5,2 grame de zahăr și 2,12 grame de sare;

piftie, cu până la opt E-uri, 3,31 grame de zahăr și 4,35 grame de sare;

pomana porcului, cu până la șapte E-uri, 1,5 grame de zahăr și 2,87 grame de sare;

jumări, cu până la șase E-uri, 11,74 grame de zahăr și 2,5 grame de sare.

Toate aceste delicii contribuie la o creștere semnificativă a cantității totale de sare, zahăr și aditivi alimentari consumate, potrivit analizei.

La desert, nu lipsesc papanașii (cu până la 14 E-uri, 32,97 grame de zahăr și 11,72 grame de sare), cozonacii pufoși (cu până la 19 E-uri, 31,98 grame de zahăr și 2,8 grame de sare) sau chiar înghețata (cu până la 11 E-uri și 31 de grame de zahăr).