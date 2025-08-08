Val de căldură în Sălaj

Meteorologii de la Severe Weather Alert anunță un val prelungit și intens de căldură, fără precipitații și nopți tropicale la nivel local, specifice lunii august. Această lună este recunoscută pentru căldura generoasă pe care o oferă și cantitățile mai mici de precipitații. Se pare că și în acest an, vremea va fi perfectă pentru concedii sau activități în aer liber, doar că valul de căldură poate crea și un disconfort accentuat.