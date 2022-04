Alexandru Tamba

Coșul minim lunar pentru o persoană adultă este de 2.708 lei la începutul anului 2022, în condițiile în care salariul minim net este de 1.542 lei. Cu alte cuvinte, se acoperă necesarul în proporție de 56%. În perioada 2008-2009, când a fost criză, coșul zilnic era de aproximativ 714 lei, la un salariu minim net de 461 lei, adică gradul de acoperire era de 64%. Cu alte cuvinte, după 14 ani nu am reușit să creștem gradul de acoperire a nevoilor de bază ale populației, ba dimpotrivă, am regresat.

Scriu aceste cuvinte pentru că am văzut zilele trecute o analiză care spunea că în prezent suntem mai bine pregătiți pentru o criză comparativ cu anii 2008-2009, deoarece salariul minim a crescut în cei 14 ani, valuta a avut o evoluție fără mari turbulențe etc. Problema este însă că populația nu se hrănește cu statistici și în special cu medii (salariu mediu etc.), iar situația este așa cum am prezentat-o mai sus: suntem departe de a asigura un nivel de trai decent. Eu am preferat să analizez din acest punct de vedere, al coșului minim, pentru că așa realizăm care este nivelul de trai al cetățeanului de rând. Și când ne gândim că urmează un nou val de scumpiri, situația devine și mai grea. Ce este de făcut? Soluții există, de la eliminarea risipei banului public, la realizarea de investiții, impozitarea progresivă etc. Dorință și competență să fie! Și curaj!