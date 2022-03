Ce condiţii trebuie să bifezi pentru a ajunge mai repede la 0 datorii

Cu siguranta ca oamenii isi doresc sa traiasca fara griji si sa dispuna de toti banii de care au nevoie pentru cheltuielile curente si pentru placeri diverse, cum ar fi calatoriile sau anumite obiecte scumpe. Cu toate ca persoanele care au venituri mai mici sunt tentate sa creada ca doar ele trec prin asta si oamenii bogati au datorii.

Contrar conceptiei populare, a avea datorii nu are nicio latura jenanta atat timp cat sunt gestionate corect. Din contra, este o dovada ca oamenii nu se lasa ingenuncheati de probleme si ca au capacitatea de a iesi din orice dificultate financiara cu capul sus. In ziua de astazi, exista diverse metode de care si cei cu venituri mari, dar si cei cu venituri medii sau modeste pot profita pentru a scapa de datorii.

Plata online a datoriilor, o modalitate de a achita mai putini bani

Din ce in ce mai multi oameni au inceput sa constientizeze ca plata online a datoriilor le aduce mari beneficii, printre care se numara: confort, siguranta, rapiditate, dar si sansa de a achita mai putini bani.

Cum este posibil acest lucru? Simplu! Pentru drumurile in oras, se cheltuie si bani si timp pretios, iar in cazul platilor efectuate in platforma companiei respective – de exemplu, la KRUK – sunt puse la dispozitie diverse optiuni rentabile: plata cu cardul printr-un cont creat in platforma, plata cu cardul fara a intra in platforma, plata prin link securizat. Toate aceste modalitati sunt in beneficiul clientilor.

Cu ochii pe oferte: campanii si concursuri

Unele companii isi ajuta clientii punandu-le la dispozitie diverse metode de care pot profita pentru a plati mai putin. Un bun exemplu in acest caz este campania KRUK „1 plata, 1 sansa”, in care se pot castiga premii lunar, in perioada 1 martie – 17 noiembrie 2022. In total sunt27 de premii puse in joc, utilizatorii trebuie sa foloseasca optiunea de plata online a companiei KRUK.

In cadrul campaniei clientii KRUK pot sa castige 23 de vouchere a cate 500 de lei, 1 voucher de 1.000 de lei, 2 reduceri de 500 de lei a datoriei, iar cine are sansa de a castiga marele premiu se va putea bucura de stergerea integrala a unei datorii.

Organizarea unui buget lunar

Una dintre conditiile esentiale pentru a ajunge la 0 datorii, dupa cum a fost subliniat prin mai multe informatii utile si intr-un articol de pe site-ul Antena3, este sa se creioneze un buget. In prezent, diverse instrumente online sunt gandite si oferite sa poata ajuta ca oamenii sa-si gestioneze mai bine veniturile si cheltuielile pe care le au in fiecare luna. Utilizandu-le se pot calcula intr-un mod rapid si usor: bugetul personal, cheltuielile, sumele mici sau fondul de rezerva, astfel incat datoriile sa ajunga rapid la 0, iar cei care le aveau sa fie multumiti si fericiti ca au trecut cu bine peste un moment dificil din viata lor.

A ajunge la o viata fara datorii nu este imposibil. In realizarea acestui deziderat, este nevoie de cautarea unor solutii profesioniste si de informare din surse sigure, in privinta creantelor, despre prescrierea datoriilor si despre evitarea executarii silite in cazul unor restante acumulate.