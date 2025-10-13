Inspectorii ANAF au găsit cheia casei confiscate de la Klaus Iohannis după ce au forţat uşa imobilului

Inspectorii ANAF au fost nevoiţi să forţeze una dintre uşile imobilului din centrul Sibiului, confiscat de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce avocatul familiei a transmis că soţii Iohannis „nu deţin cheia” locuinţei, potrivit declaraţiilor făcute de şeful Fiscului, Adrian Nica, la Antena 3.

„Colegii noştri au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare. Aflaţi în această situaţie, colegii noştri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interior. Acolo au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se afla cheia”, a explicat Nica.

Acesta a precizat că procesul de recuperare a prejudiciului continuă, întrucât „până la această dată nu există indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate”.

În luna august, ANAF l-a somat pe fostul preşedinte să plătească 4,7 milioane de lei, reprezentând chiriile încasate nelegal, penalităţi şi dobânzi pentru imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, pierdut definitiv în instanţă în 2016.

Imobilul, închiriat anterior către Raiffeisen Bank, a adus familiei Iohannis peste 320.000 de euro, bani folosiţi ulterior pentru achiziţia altor proprietăţi, potrivit unei anchete Rise Project.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut şi al doilea imobil din Sibiu, situat pe strada Gheorghe Magheru, în urma unei decizii definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

