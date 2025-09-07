APCE oferă soluţii imediate, Ministerul Energiei rămâne în teorie

Românii plătesc printre cele mai scumpe facturi din Europa, în timp ce gospodăriile din România îşi calculează cu grijă consumul de energie şi se întreabă dacă îşi permit să mai folosească electrocasnicele de bază, potrivit unui comunicat APCE emis redacţiei. Două entităţi vin cu direcţii diferite pentru a răspunde crizei:

-Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) – cu soluţii rapide şi aplicabile imediat.

-Ministerul Energiei – cu planuri şi strategii pe termen lung.

Rezultatul? Două lumi paralele.

APCE a venit la Guvern cu cinci măsuri atât de simple şi de logice încât par aproape indecente pentru peisajul birocratic autohton.

Legiferarea Comunităţilor de Energie – vecinii se pot asocia ca să îşi producă singuri energia şi să plătească mai puţin. În Spania, oamenii au redus facturile cu peste 60%. Termen de implementare? 3 luni.

Prosumatorul de Condominiu – locatarii de la bloc să primească direct energia produsă pe acoperiş. România are peste 4.000 MW de potenţial doar din aceste suprafeţe. Tot 3 luni termen de adoptare.

Mini-sisteme fotovoltaice de balcon sau terasă – kituri plug & play care reduc facturile imediat, cu până la 60%. În Germania, deja peste 1 milion de gospodării le folosesc. La noi? Blocate de birocraţie.

Reglementarea marjei de furnizare – furnizorii revând energia prosumatorilor cu profituri de până la 880%. APCE propune să se reglementeze clar, astfel încât consumatorul să simtă beneficiul.

Reducerea tarifelor Transelectrica – pentru energie care, culmea, nici nu tranzitează reţeaua, dar e taxată de parcă ar face turul Europei.

Simplu, rapid, aplicabil. Nu trebuie decât să existe voinţă politică.

Conform sursei, în colţul opus, Ministerul Energiei ne propune un meniu de măsuri cu termen de livrare variind între „poate în 10 ani” sau… o comisie gen „comando””:

Strategii energetice până în 2050 – românul să plătească liniştit azi, că facturile lui vor fi mici peste 25 de ani.

Investiţii masive în proiecte grandioase – centrale, reţele, scheme de zeci de miliarde. Frumos pe hârtie, imposibil de simţit în portofel în următorii ani.

Programe vagi de eficienţă energetică – aceleaşi „vom face, vom analiza, vom propune” pe care le auzim de decenii.

Stimulente pentru investitori mari – utile pentru corporaţii, irelevante pentru pensionarul care aşteaptă să-i scadă factura acum.

Formarea unei comisii – şi, desigur, marea finală: comisia. Locul unde se duc toate problemele din România să adoarmă liniştite.

Dacă măsurile APCE sunt ca un medicament de urgenţă pentru o rană deschisă, măsurile Ministerului sunt ca şi cum ai scrie un manual de chirurgie pe care îl promiţi pacientului peste 30 de ani.

Pe scurt, APCE propune soluţii concrete, cu efect rapid, testate deja în alte ţări. Ministerul, în schimb, propune… promisiuni, planuri şi o comisie. Adică nimic.

Ironia supremă e că, în timp ce APCE propune soluţii care ar putea reduce facturile chiar de anul viitor, ministerul ne spune cu seninătate să avem răbdare. Cum ar veni: „Plătiţi liniştiţi, români, că vine ieftinirea în 2050. Până atunci, comisia veghează.”

Românii au nevoie azi de facturi mai mici, nu de scenarii fanteziste.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro