Cont bancar obligatoriu pentru firme prin Pachetul 2 de măsuri fiscale

Pachetul 2 de măsuri fiscale introduce obligaţia ca orice firmă nou-înfiinţată să deţină un cont bancar, condiţie necesară pentru depunerea capitalului social şi pentru înregistrarea la Registrul Comerţului, a subliniat Dr. Radu Pavel, avocat coordonator al Societăţii de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Noile reglementări vizează atât companiile nou-înfiinţate, cât şi cele deja existente, care trebuie să menţină contul bancar activ pentru a nu fi declarate inactive. În caz contrar, societăţile riscă sancţiuni fiscale şi administrative, inclusiv imposibilitatea de a derula tranzacţii comerciale sau de a accesa credite şi finanţări.

În paralel, Pachetul 2 prevede şi majorarea capitalului social în funcţie de cifra de afaceri, pragurile variind de la 500 de lei pentru microîntreprinderi până la 90.000 de lei pentru companiile mari. Pentru firmele nou-înfiinţate, capitalul minim este de 500 de lei, respectiv 5.000 de lei pentru societăţile care depăşesc pragul de 400.000 lei cifră de afaceri.

„Antreprenorii trebuie să acorde atenţie respectării tuturor procedurilor legale şi termenelor impuse de Registrul Comerţului şi ANAF, pentru a evita sancţiuni şi pierderea statutului de societate activă”, a declarat Dr. Radu Pavel.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro