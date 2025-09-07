TikTok depăşeşte pragul de 200 milioane de utilizatori în Europa

Peste 200 de milioane de europeni folosesc lunar platforma TikTok, în creştere de la 175 de milioane anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. În ţara nostră, numărul utilizatorilor activi a ajuns la 9,1 milioane.

Extinderea comunităţii are impact economic semnificativ: potrivit unui studiu Oxford Economics, activitatea IMM-urilor pe TikTok a contribuit cu 4,8 miliarde euro la economiile Germaniei, Franţei, Italiei, Ţărilor de Jos şi Belgiei şi a susţinut peste 51.000 de locuri de muncă. În România, afaceri mici, precum laboratorul de cofetărie al lui @elianmita, au transformat succesul online în creştere reală a vânzărilor.

Platforma devine şi un vector cultural şi social, prin parteneriate cu evenimente majore (Festivalul de la Cannes, Turul Franţei, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu) şi prin iniţiative educaţionale (#BookTok, fluxul STEM, campanii media şi proiecte CSR locale).

„Comunitatea noastră europeană creşte constant, iar impactul TikTok este vizibil în economie, cultură şi societate. Ideile s-au transformat în cariere, pasiunile în afaceri sustenabile, iar interesele de nişă în comunităţi înfloritoare”, a declarat Marlene Masure, General Manager Content Operations pentru Europa.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

