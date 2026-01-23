Unde mergem?

Vineri 23.1.2026

• Film – Marty Suprem, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16.35

• Film – Spre nord, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Silent Hill: Întoarcerea în iad, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Mercy, Cinematograful Scala – ora 19.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 19.30

Sâmbătă 24.1.2026

• Handbal: Dinamyc Zalău – CSU Târgu Jiu , Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 12.30

Duminică 25.1.2026

• Film – Hamnet, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Silent Hill: Întoarcerea în iad, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 19.30