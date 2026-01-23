Accident în Peceiu. Un bărbat a fost rănit

În această dimineață, în jurul orei 7:30, s-a produs un accident rutier pe drumul județean 191D, în localitatea Peceiu. Din primele date, conducătorul unui autocamion, care se deplasa din direcția Crasna spre Bănișor, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând într-un autoturism care circula din sens opus. Ulterior, întrucât conducătorul autoturismului a necesitat îngrijiri medicale, la fața locului a fost solicitată intervenția unui echipaj de ambulanță. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj continuă activitățile la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

