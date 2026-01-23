Geréb Erika va susține un recital de pian la Zalău

Un recital de pian, susținut de Geréb Erika, ce va cuprinde lucrări de Schumann, Mendelssohn, Brahms și Liszt, va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie.

Sălăjenii sunt invitați să participe la eveniment miercuri, 29 ianuarie, începând cu ora 19, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Geréb Erika și-a început studiile muzicale la Școala de Muzică din Miercurea Ciuc, cu prof. Kántor Erika, continuându-le ulterior la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. Buzás Pál.

Studiile universitare le-a urmat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, avându-l ca profesor pe maestrul Dan Grigore, alături de asistentul său, Octavian Arion. În prezent, este profesoară de pian și corepetitoare la licee de artă din Cluj-Napoca, Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc.

În anul 2017, a participat la un curs de perfecționare la Viena, susținut de maestrul interpret Paul Badura-Skoda, în organizarea EMIV. În ultimii ani, a susținut recitaluri de pian în numeroase orașe din Transilvania, printre care Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Covasna, Târgu Secuiesc, Sovata, Sighișoara, Mediaș și Carei.

Intrarea în cadrul evenimentului este liberă.