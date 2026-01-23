# Marele reprezentant al Sălajului în rețeaua de râsul curcilor, multiplu condamnat, e bine-mersi. Nu-i bai că a făcut tot ce a vrut, badea ăsta a rămas în sistem și decide pentru fraierii care muncesc de dimineața până seara. Mai trist e că nu îl prinde rușinea, iar mai grav e că unii l-au scăpat.

# Zvonurile tâmpite anunță păcăleli mari cu pălinca de Sălaj prin sudul țării. Zice-se, dar noi credem că e doar un zvon idiot, că unii de prin sud cumpără-n draci pălincă de găinaț, de pufoaică și o și beu. Oameni buni, nu mai beț tăte prostiile, mai bine băgaț un deț de pălincă adevărată, guștulită, nu păcălită.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu