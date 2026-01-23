Zeci de garaje de lângă Casa Armatei au fost demolate. Multe nu erau folosite de ani și ani

Echipele firmei Citadin Zalău, aflată în subordinea municipalității, desfășoară lucrări de decopertare a platformei betonate și de terasamente pe strada Dumbrava, în zona Casa Armatei. În această zonă au fost demolate 36 de garaje, urmând ca, în perioada următoare, să fie realizată o nouă rețea de canalizare pluvială și să fie construite două ziduri de sprijin. În funcție de condițiile meteorologice, imediat ce vremea va permite, se va interveni cu așternerea unui covor asfaltic, în vederea amenajării unei platforme pentru suplimentarea numărului de locuri de parcare.

