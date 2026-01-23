Tânăr din Bobota acuzat de tâlhărie, încătușat de polițiști

În urma cercetărilor și a activităților investigative desfășurate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au identificat și reținut, în cursul zilei de joi, pentru 24 de ore, un tânăr în vârstă de 16 ani, din comuna Bobota, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Cel în cauză este bănuit că în data de 16 ianuarie 2026, aflându-se pe o stradă din municipiul Zalău, prin violență, ar fi deposedat o femeie în vârstă de 55 de ani, din oraș, de o geantă ce conținea aproximativ 600 de lei, carduri bancare și un laptop, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 13.000 de lei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea recuperării prejudiciului și tragerii acestuia la răspundere penală. Activitățile au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

