Unde mergem?

Vineri 21.11.2025

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – CS Lotus Băile Felix, stadionul Municipal din Zalău – ora 14

• Film – Micul erou peticit, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Vrăjitoarele: Partea a II-a, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Sisu: Drumul răzbunării, Cinematograful Scala – ora 19.40

• Concert: WE OWN THE SKY (Grecia), Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

•Spectacol de muzică: Doi oameni și o chitară, after party DJ Sârcă, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.30

Sâmbătă 22.11.2025

• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Film – Jungla veselă – Aventuri în era dinozaurilor, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Volei Divizia A1: SCM Zalău – Corona Braşov, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Tati Full-Time, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Dinți de lapte, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: TWISTER (Ungaria), Rock’n Roll Center Zalău – ora 21

Duminică 23.11.2025

• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Tafiti: Aventură prin deșert, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Sisu: Drumul răzbunării, Cinematograful Scala – ora 19.40