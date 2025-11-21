Majorări. Tăieri. Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

„Majorarea impozitelor pe case și mașini va fi percepută de români ca un adevărat șoc, avertizează sociologul Vladimir Ionaș. Cel mai probabil, acest lucru nu va face decât să crească și mai mult AUR și celelalte partide din opoziție, în timp ce populația va deveni tot mai ostilă coaliției aflate la guvernare” (adevarul.ro). Dar oare până acum și-au plătit românii dările? Dar amenzile? „Românii nu se mai înghesuie să-şi plătească dările locale, după anunțul că taxele vor creşte. «E un calvar pentru noi»” (antena3.ro). Să fim noi liniștiți, treaba merge brici: „Măsurile de redresare pe care le-a luat Guvernul până acum funcţionează, în condițiile în care veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad, spune premierul Ilie Bolojan” (digi24.ro). Ei, nu se putea altfel, din căruța guvernării se ridică (iar) Grindeanu: „Bolojan anunță tăieri de salarii la bugetari. Grindeanu îl contrazice: «Cât PSD e la guvernare, salariile cresc, nu scad»” (stirileprotv.ro). Așa că, nu am înțeles, care-i faza cu tăierile la bugetari? Se fac? Nu se fac? Se analizează „foarte fin”: „Ministrul Economiei: Domnul premier şi ministrul de Finanţe şi toţi membrii Guvernului, sper eu, sunt conştienţi că nu poţi să trăieşti doar din a tăia/ Analizăm foarte fin lucrurile astea” (news.ro). Vorbe, vorbe, vorbe, tăieri, tăieri, tăieri, majorări, majorări, majorări, haos, haos, haos… Să închei totuși într-o notă optimistă, de… ceardaș lent. Ministrul Culturii, Andras Demeter: „Lucrurile nu merg; suntem în aceeași groapă de ani de zile; batem sârba pe loc” (agerpres.ro). Un final excepțional de săptămână!