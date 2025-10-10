Unde mergem?

Vineri 10.10.2025

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – CSM Sighetu Marmaţiei, stadionul Municipal din Zalău – ora 15

• Film – Ștrumfii, Cinematograful Scala – ora 15.45

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Film – Tron: Ares, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Volei, turneu de pregătire: SCM Zalău – Unirea Dej, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 19

• Film – Gașca de la Drept, Cinematograful Scala – ora 20

Sâmbătă 11.10.2025

• Semimaraton Porolissum, Castrul roman Porolissum, Moigrad – ora 9

• Volei, turneu de pregătire: SCM Zalău – Rapid, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 13

• Film – Casa de păpuși a lui Gabby, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Roofman: Hoțul de pe acoperiș, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Prins cu mâța-n sac, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Pădurea de molizi, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Smashing Machine, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 12.10.2025

• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Gașca de la Drept, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Regele, Cinematograful Scala – ora 19.30