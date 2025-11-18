Sălăjenii pasionați de arheologie și istorie, invitați la lansarea noului număr Acta Mvsei Porolissensis

Un eveniment special va avea loc joia aceasta, iar sălăjenii pasionați de arheologie, istorie și cercetare științifică sunt invitați să-i treacă pragul. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău lansează o invitație publicului să ia parte la o reuniune prilejuită de lansarea unui nou număr al revistei Acta Mvsei Porolissensis, ajunsă la ediția a 47-a. Evenimentul va avea loc la sediul instituției, în 20 noiembrie, începând cu ora 18.

Sub titlul „Imagine, putere și control. Arheologia structurilor elitare: artefacte, contexte și modele comportamentale”, volumul reunește studii, articole și note științifice dedicate modului în care elitele din diferite epoci și spații culturale și-au construit și exercitat autoritatea.

Articolele analizează rolul artefactelor de prestigiu, al simbolurilor, al practicilor sociale și al contextelor arheologice în definirea identităților și relațiilor de putere.

Modelarea vieții comunităților din trecut

Totodată, publicația reflectă preocupările interdisciplinare ale specialiștilor și contribuie la înțelegerea mecanismelor prin care structurile elitare au modelat viața politică, economică și culturală a comunităților din trecut.

În cadrul evenimentului va avea loc prezentarea volumului de către echipa editorială, precum și o discuție cu autorii unor articole incluse în număr. Participarea este deschisă tuturor celor interesați, iar intrarea este Iiberă.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău este o instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj.