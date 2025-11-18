Echipament sportiv pentru 77 de echipe

Un număr de 77 de echipe de copii și juniori din categoriile C, D și E, echipele de seniori din Liga a IV-a și Liga a V-a, precum și 60 de arbitri, au primit marți, 18 noiembrie, materiale și echipamente sportive în cadrul proiectului „Dezvoltarea activității fotbalistice în județul Sălaj”, derulat de Asociația Județeană de Fotbal Sălaj, cu sprijin financiar de 200.000 lei din partea Consiliului Județean Sălaj.

Alături de reprezentanții cluburilor din județ și cei ai AJF Sălaj, la eveniment au fost prezenți președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și vicepreședintele Szilágyi Róbert-István.

În acest context, președintele AJF Sălaj Oficial , Daniel Sabou, a precizat: „Suntem recunoscători administrației județene, domnului președinte și domnilor vicepreședinți, pentru sprijinul constant acordat fotbalului amator din Sălaj. Ne dorim să continuăm această inițiativă și în anii următori, pentru ca fotbalul să crească în fiecare colț al județului, la toate categoriile de vârstă”.

„ Mulțumesc AJF Sălaj pentru colaborare și tuturor celor implicați în fotbalul județean pentru efortul și dăruirea de care dați dovadă. Ne bucurăm că și în acest an putem fi alături de dumneavoastră și ne dorim ca pe viitor să găsim împreună modalități de a dezvolta și mai mult fotbalul din județul nostru”, a subliniat Dinu Iancu-Sălăjanu. M. S.