Cu durere în suflet, aducem la cunoştință
rudelor şi tuturor cunoscuților
că iubitul nostru soț, tată, bunic şi unchi
col. (r) IOAN ORTELECAN
1954 – 2025
a încetat din viață, marți 12 august 2025, la vârsta de 71 ani.
Trupul neînsuflețit va fi depus la Capela Ortodoxă Zalău,
urmând ca Priveghiul să aibă loc vineri,
15 august, începând cu ora 17:30
Slujba de înmormântare se va oficia sâmbătă,
16 august 2025, la ora 13.
Dumnezeu să îl odihnească în pace.
Deces
