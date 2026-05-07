Veșnicii pălmași

A picat, a căzut, s-a dus în cap guvernul. Am înțeles asta, dar n-am înțeles un lucru. S-a vorbit enorm de mult despre restrângeri, reduceri, chibzuință în cheltuirea banului public, despre bani mai puțini în instituții, primării, dar reducerile și tăierile au început exact de la cei de jos, de la cei care și așa câștigau puțin. N-am văzut o reducere a numărului de subprefecți, de ministere inutile, de salarii la nivel înalt, de venituri pentru cei care sunt acolo, în fruntea țării. Am văzut în schimb reduceri fix anapoda, acolo unde trebuia să se taie ultima dată. Cunoașteți vreo instituție publică supradimensionată în care să fie redus numărul de angajați? Eu nu cunosc. Poate știți voi. A picat guvernul. Ce va urma? Dumnezeu știe, dar eu am aflat pe propria piele că impozitul la casa mi s-a dublat, că mama a plătit impozit dublu pe apartamentul său, că prețurile au luat-o razna, că motorina și benzina s-au scumpit, că mediul de afaceri e zguduit. Sunt de acord cu reducerile, cu tăierile, cu aplicarea de măsuri disciplinare în sectorul public, dar vreau ca toate acestea să înceapă fix de la București, de la cei care conduc. Vreau ca politicienii să își reducă primii salariile, să își reducă posturile și apoi mai discutăm. Cine are de suferit de pe urma haosului pe care îl traversează și România? Noi, pălmașii, credeți-mă. Întreb din nou. De ce are nevoie Sălajul de doi subprefecți, iar Zalăul de doi viceprimari? De ce are nevoie Sălajul de comune cu câteva sute de locuitori? Pe de altă parte, la conducere s-ar putea să vină cei care au promis case cu 30.000 de euro și companii revenite în proprietatea statului. Vreau să le văd, vreau să văd cum statul român își preia dreptul de proprietate asupra unor companii loco în care muncesc mii și mii de oameni. Păi ce s-ar întâmpla dacă aceste companii ar închide porțile? Sălajul ar deveni comună, asta s-ar întâmpla. A, era să mai uit. Știe cineva să ne mai spună de ce parlamentarul penal de Sălaj e încă în Parlament și râde pe ritmuri de manele? Vinovat e sistemul conceput de cei care voiau să își asigure posturile, dar nu și-au dat seama că aceste locuri s-ar putea să fie ocupate de cei care sunt mai penali decât ei. Râde Dumnezeu de noi. Iartă-ne, Doamne!

Share Whatsapp Email