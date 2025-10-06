Oana Lianu, medaliată cu aur de Societatea Academică Franceză „Arts-Sciences-Lettres”

Sălăjeanca Oana Lianu va fi laureată cu Diploma și Medalia de aur de către Societatea Academică Franceză „Arts-Sciences-Lettres”. Evenimentul va avea loc la Paris, sâmbătă, 11 octombrie, ora 14, la InterContinental Paris Le Grand.

Supranumită Ciocârlia în muzica populară, Oana Lianu are o voce cu inflexiuni timbrale unice, acoperind peste trei octave. Repertoriul artistei cuprinde genuri muzicale precum: jazz-café, musical, șansonete, canțonete, folclor, colinde etc. Asocierea unică a vocii cu naiul creează un duo formidabil, întregit de celelalte instrumente pe care Oana le stăpânește cu măiestrie: pianul, fluierul, cavalul, ocarina, tilinca, drâmba, cimpoiul.

Muzica a făcut mereu parte din viața Oanei Lianu. La 6 ani a început studiul pianului, la 13 ani a descoperit naiul, iar la 15 ani, tatăl ei, Ion Lianu, cercetător etnolog și profesor, a inițiat-o în arta altor instrumente populare de suflat. Talentul Oanei a fost evident mereu, compozitorul Valentin Timaru a considerat-o un geniu al naiului, iar compozitorul Tudor Jarda a afirmat „naiul Oanei vibrează atingând culmile perfecțiunii”.

De-a lungul carierei, spectacolele Oanei au fost la fel de diverse ca și stilurile muzicale pe care le abordează cu lejeritate, de la concerte de jazz-cafe și muzică clasică, la participări în cadrul festivalurilor de folclor și muzica populară, atât în străinătate cat și în țara, în calitate de muzician și jurat. În plus, Oana Lianu a fost și realizator și moderator de emisiuni folclorice, timp de doi ani. Artista are cinci albume proprii, de jazz-cafe, folclor, muzică clasică și colinde.

ASL Arts-Sciences-Lettres (Arte-Științe-Litere) este o societate academică franceză fondată în anul 1915 de avocatul René Flament, pentru a promova inițial cultura franceză prin recunoașterea și recompensarea persoanelor care au contribuit la dezvoltarea artei, știintei și literaturii. Ulterior societatea a premiat și personalități din afara Franței, misiunea ASL fiind una de promovare culturală, de încurajare a educației și a culturii prin inițiative specifice.



