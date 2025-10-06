Bărbat în toată firea, prins la volan fără permis de conducere

Sfârșitul de săptămână a fost unul cu ghinion pentru un clujean, prins la volan fără permis pe un drum din Sălaj. În vârstă de 34 de ani, din comuna Aghireșu, acesta a fost oprit în trafic sâmbătă de polițiștii din Sânmihaiu Almașului, între localitățile Cuzăplac și Zimbor.

Cu ocazia verificărilor, oamenii legii au descoperit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, pe numele său a fost deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.