Elevii sălăjeni cu rezultate deosebite, premiați la Gala Educației

Zeci de elevi cu rezultate deosebite la examenele naționale, dar și la concursuri locale, naționale și internaționale au fost premiați ieri la Gala Educației, eveniment organizat de Primăria Zalău, la Cinematograful Scala din oraș. Evenimentul a fost moderat de zălăuanca Adina Chirilă, cea care a evidențiat rolul semnificativ al educației în societatea bazată pe valori. Gala a continuat cu mesajul inspectorului școlar general, profesorul Gheorghe Bancea. Acesta a salutat inițiativa organizării unei gale în care sunt premiați elevii cu rezultate deosebite, dar și profesorii, cei care îi pregătesc. „Permiteți-mi să vă urez cele mai bune gânduri din partea noastră, a celor de la Inspectoratul Școlar Sălaj. Vă doresc multă sănătate, putere de muncă și să sperăm la o lume mai bună”, este doar o parte din mesajul inspectorului școlar general, cel care a punctat importanța educației pentru un popor și rolul crucial al actului educațional pentru un stat democratic, un stat dezvoltat. Apoi, pe scenă a urcat primarul municipiului Zalău, Florin Florian, care a marcat necesitatea dezvoltării și promovării educației, le-a mulțumit elevilor și profesorilor cu rezultate deosebite, apreciind că aceștia fac cinste nu doar municipiului, ci întregului județ. Au fost acordate diplome, dar și premii în bani. Felicitări pentru o astfel de inițiativă!

