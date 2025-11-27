Câștigătorii celei de-a XXIX-a ediții a Concursului de creație literară pentru elevii de liceu „Iuliu Suciu”

La Casa de Cultură a Sindicatelor (CCS) din Zalău a avut loc miercuri, 26 noiembrie 2025, festivitatea de premiere a celei de-a XXIX-a ediții a Concursului de creație literară pentru elevi de liceu „Iuliu Suciu”, un eveniment organizat de CCS Zalău și Cenaclul literar „Silvania”, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
Juriul, format din Marcel Lucaciu (președinte), Ion Pițoiu-Dragomir, Ileana Petrean-Păușan, Daniel Săuca și Anca Gaidoș (membri), a decis acordarea următoarelor premii și mențiuni:
Premiul „IULIU SUCIU” – MUREȘAN MARIO, Colegiul Național „Silvania” Zalău;
POEZIE:
Premiul I – FAZAKAS JÚLIA – LEA, Colegiul Național „Silvania” Zalău;
Premiul al II-lea – DEHELEAN IOANA-MARIA, Colegiul Național „Silvania” Zalău;
Mențiune – MUSTE CRISTIANA-IOANA, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.
PROZĂ:
PREMUL I – MICLE ANA, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău;
PREMIUL al II-lea – POP IULIA, Colegiul Național „Silvania” Zalău;
PREMIUL al III-lea – NEGRU OANA-ELENA, Colegiul Național „Silvania” Zalău;
PREMIUL al III-lea – MASTAN ALEXANDRA-CRISTINA, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău;
Mențiune – BODA FANNI ZSUZSA, Colegiul Național „Silvania” Zalău.
Felicitări tuturor!