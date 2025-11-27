Instituțiile din județ, implicate în protejarea consumatorilor vulnerabili din Sălaj

În această perioadă a anului, cumpărăturile și activitățile comerciale sunt mult mai extinse, atât prin prisma ofertelor de Black Friday, a sărbătorilor de iarnă, cât și în contextul creșterii continue a comerțului online, telefonic sau prin intermediul canalelor de televiziune.

Astfel, autoritățile sălăjene au considerat necesară facilitarea unui dialog direct între reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și persoanele vârstnice din comunitate.

La întâlnire au fost prezenți directorul ANPC, Lucian Rus, și comisarul-șef al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete.

Oficialii au prezentat informații utile privind evitarea fraudelor bancare, identificarea practicilor comerciale agresive, riscurile cumpărăturilor online, drepturile consumatorilor în raport cu contractele și creditele, dar și procedurile corecte de sesizare și protecție.

Participanții au putut adresa întrebări și au primit clarificări referitoare la situațiile cu care se confruntă în viața de zi cu zi.

Reprezentanții instituției transmit că astfel de acțiuni de informare și prevenție vor continua la nivelul județului, atât pentru informare, cât și pentru prevenție în rândul locuitorilor, cu accent pe protejarea categoriilor vulnerabile.