Gest fără margini la CNS Zalău pentru sprijinirea familiilor sălăjene aflate în dificultate

Sărbătorile de iarnă sunt un adevărat prilej pentru reuniune, sprijin și generozitate, iar elevii și profesorii Colegiului Național „Silvania” din Zalău s-au alăturat proiectului umanitar „Fii Moș Crăciun pentru o zi”, inițiat de Crucea Roșie Sălaj.

Atmosfera și solidaritatea au cuprins întreaga comunitate a colegiului zălăuan, transformând acțiunea într-un moment cu adevărat onest de celebrare a bunătății.

Colectivul liceului a reușit, prin mobilizarea elevilor și profesorilor, să adune o cantitate impresionantă de daruri, menite să sprijine familiile aflate în nevoie.

Asfel, au fost colectate 373 de kilograme de făină, 72 de kilograme de orez, 119 kilograme de zahăr, 80 de litri de ulei, 163 de conserve, 134 de cutii de paste făinoase și trei litri de oțet.

Mai mult, au fost donate patru pachete de produse sărate, 21 de pachete de dulciuri și patru produse de igienă, fiecare contribuție purtând amprenta grijii și generozității celor ce și-au pus amprenta în acest demers.

Fiecare clasă a colegiului s-a implicat cu entuziasm și emoție, iar fiecare produs donat reprezintă o dovadă a unei povești vii despre bunătate și solidaritate.

„Participarea la proiectul „Fii Moș Crăciun pentru o zi” subliniază dorința școlii de a rămâne un reper al generozității și empatiei în comunitate, mai ales în această perioadă magică a anului”, au transmis reprezentații Colegiului Național Silvania.