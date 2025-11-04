Bibliotecile din Sălaj devin hub-uri de învățare digitală

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj, a dat startul cursurilor de formare pentru bibliotecari în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – „HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj”, care va transforma bibliotecile din județ în centre moderne de învățare digitală, accesibile tuturor.

Primii 15 bibliotecari din județ au început deja procesul de instruire, urmând ca în perioada următoare, numărul participanților să ajungă la 60. La finalul sesiunilor, aceștia vor deveni formatori locali pregătiți să ofere, la rândul lor, cursuri de dezvoltare a competențelor digitale pentru membrii comunității.

„Este un pas esențial pentru viitorul bibliotecilor și al comunităților noastre. Ne dorim ca bibliotecile să devină spații vii, moderne, în care oamenii vin nu doar pentru a citi, ci și pentru a învăța cum să folosească tehnologia pentru a-și îmbunătăți viața. Digitalizarea nu este doar despre echipamente, ci despre oameni și despre șansa de a fi parte din lumea de azi”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj și Master Trainer în cadrul proiectului care are ca scop dezvoltarea competențelor digitale de bază pentru peste 2.500 de sălăjeni.

Prin acest program, bibliotecarii din județ devin veritabili ambasadori ai transformării digitale. Într-o primă etapă, aceștia vor participa la cursuri de alfabetizare digitală, siguranță în mediul digital, securitate cibernetică, și inteligență artificială. Ulterior, fiecare bibliotecă implicată va deveni un hub local de învățare, deschis tuturor celor care doresc să își dezvolte competențele digitale de bază.

Proiectul „HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 7, Transformarea digitală, Investiția 17: Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Cu o valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei, investiția este derulată de Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj și 32 de autorități locale și are ca scop modernizarea și dotarea cu echipamente IT&C a bibliotecilor din Sălaj, transformarea acestora în hub-uri digitale și dezvoltarea competențelor digitale de bază pentru 2.520 de persoane din comunitățile locale.

M. S.