Minor de 17 ani, prins la volan prin Mal, însoțit de proprietarul mașinii

Polițiștii sălăjeni se confruntă frecvent cu cazuri de încălcare a legii, în care sunt implicați localnici. Unul dintre cele mai recente a avut loc în 3 noiembrie, în localitatea Mal. Polițiștii din Crasna au oprit pentru control un autoturism, iar în urma verificărilor au descoperit că la volan se afla un minor de 17 ani, însoțit de un pasager în vârstă de 59 de ani.

Acesta din urmă este proprietarul mașinii și i-ar fi încredințat-o tânărului pentru a o conduce. În prezent, minorul este cercetat penal, iar în această situație a ajuns din cauza adultului care i-a permis să conducă autoturismul, având în vedere vârsta tânărului ce nu îi permitea să urce încă la volan.

În cauză, oamenii legii au întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Crasna.