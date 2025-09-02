Rechizite cu pericole pentru sănătatea celor mici

A început numărătoarea inversă până când elevii se reîntorc în bănci, iar în această perioadă a luat start goana pentru rechizitele școlare. De la ghiozdane, pixuri, markere sau caiete, toate acestea se găsesc pe listele de cumpărături, iar magazinele sunt luate cu asalt de clienți.

Acestea pot fi achiziționate atât de pe rafturile magazinelor, dar și prin intermediul platformelor online de cumpărături, iar multe sunt de o calitate îndoielnică. În ultima perioadă au fost emise alerte privind o serie de riscuri pentru consumatori. Cele mai multe sunt de natură chimică, în proporție de 65% dintre produsele vizate de InfoCons. Mai mult, în rândul a unui sfert dintre produsele vizate există riscuri de sufocare, iar aproximativ 12% prezintă riscuri de mediu.

Printre cele mai căutate produse necesare elevilor se numără pixurile, iar magazinele pun la dispoziția clienților numeroase alternative, multe cât mai atractive pentru cei mici. Cu toate acestea, unele conțin o cantitate excesivă de ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP), ce poate dăuna sănătății copiilor, provocând daune sistemului reproducător. În atenția InfoCons sunt și markerele, iar multe dintre acestea pot conține metanol. Acesta este toxic pentru sistemul nervos central și pentru ochi. Ingerarea metanolului poate duce la orbire sau chiar deces.