Circulația rutieră dintre Șimleu Silvaniei și Nușfalău va fi închisă temporar

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) anunță restricții de circulație pentru lucrările de la șinele de cale ferată de pe ruta dintre localitatea Săcuieni din Bihor și Șărmășag din județul Sălaj. Astfel, la intersecția cu DN 1H, între Șimleu Silvaniei și Nușfalău, circulația rutieră va fi închisă începând de sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 21, până duminică dimineața, la ora 4. În acest interval, traficul pe drumul național, la trecerea căii ferate, va fi blocat pe ambele sensuri de circulație, după cum au transmis reprezentanții Primăriei Nușfalău.

Pentru a ajunge dintr-o localitate în alta, circulația rutieră va fi deviată pe ruta ocolitoare: Nușfalău (DN 1H) – DJ 191D și 191C, localitatea Crasna (DJ 108G), localitatea Vârșolț (DJ 108G), localitatea Pericei (DN 1H) – Șimleu Silvaniei. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizările temporare și indicațiile echipelor aflate pe teren.