Câți funcționari vor fi concediați din fiecare primărie sălăjeană?

Sute de funcționari sălăjeni ar urma să fie concediați, asta după ce zeci de mii de posturi din sistemul public vor fi desființate la nivel național. Potrivit premierului Ilie Bolojan, aproximativ 14.000 de locuri de muncă urmează să fie eliminate din administrațiile publice locale a peste 1.600 de unități administrativ-teritoriale din România.

În fruntea clasamentului privind cel mai mare grad de reduceri de personal se află Sălajul. Potrivit datelor, județul se situează ca pondere pe locul al treilea în țară, iar 16% dintre angajați vor fi concediați. În cifre, 260 de funcționari din localitățile sălăjene își vor pierde locul de muncă. Vă prezentăm lista cu numărul de posturi eliberate aferente fiecărei localități: