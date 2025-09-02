Ce mai fură sălăjeanul: saci cu peturi

Polițiștii din Satulung, județul Maramureș, în data de 30 august, au fost sesizați de către o femeie de 52 de ani cu privire la faptul că în urmă cu câteva zile, persoane necunoscute ar fi furat de pe terasa unei firme 15 saci cu peturi din plastic, în valoare de 900 lei. De îndată, polițiștii au demarat activități specifice în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei, recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale. Polițiștii din localitate, cu sprijinul polițiștilor Postului de Poliție Comunal Ileanda, județul Sălaj, a fost identificat un bărbat de 37 de ani, bănuit de furt.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de furt, în vederea recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale.

M. S.