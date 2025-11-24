Agricultorii vor plăti impozite noi pentru sere, solarii şi silozuri începând cu 2026

Al doilea pachet de măsuri pentru redresarea fiscală, adoptat de Parlament, va avea un impact semnificativ asupra agricultorilor. Începând cu 1 ianuarie 2026, majoritatea fermierilor vor fi nevoiţi să achite noi impozite, potrivit G4Food, de la care relatăm cele ce urmează.

Baza de calcul pentru impozitul pe terenurile agricole extravilane a fost modificată, ceea ce va duce la creşterea plăţilor cu aproximativ 135%. În plus, Articolul 26 din legea de modificare a Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) elimină o parte dintre scutirile existente. Astfel, clădirile utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, precum şi silozurile sau pătulele pentru depozitarea şi conservarea cerealelor vor beneficia doar de o reducere de 50% a impozitului, în conformitate cu legislaţia privind ajutorul de stat. Până acum, aceste spaţii erau complet scutite de taxe locale.

Măsura vine într-un context în care taxele locale vor creşte oricum semnificativ de la 1 ianuarie 2026. În ultimii ani, mulţi fermieri au investit în silozuri, magazii şi pătule pentru a-şi proteja producţia de fluctuaţiile pieţei, dar şi în sere şi solarii, stimulate de programele MADR şi APIA.

În urma noilor reglementări, costurile suplimentare vor fi considerabile. Este de aşteptat ca preţurile produselor agricole – legume, cereale şi chiar produse de origine animală – să crească, ceea ce ar putea reduce cererea internă şi ar putea favoriza importurile.

Un aspect încă neclar este dacă şi spaţiile de depozitare pentru legume şi fructe vor fi impozitate. Textul legislativ menţionează explicit doar silozurile pentru furaje şi cele pentru depozitarea cerealelor. Există, deci, posibilitatea ca depozitele pentru legume şi fructe să fie exceptate, însă decizia finală va depinde de autorităţile locale, care vor avea o mai mare autonomie în stabilirea scutirilor.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro