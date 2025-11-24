Rezultate remarcabile pentru Spartan Training Group Zalău în ultimele curse ale sezonului

Într-o atmosferă de poveste, în weekend s-a desfășurat la Sovata Spartan Race Super & Sprintam, ultimele curse Spartan din acest sezon.
Au fost două curse reușite pentru Spartan Training Group din Zalău, iar strigătul „Hai Zalău, hai Zalău, haide!” a răsunat de nenumărate ori, devenind parcă un refren al curselor de Spartani. Rezultate:
– Proba „Super” 10,5 km + D 620 m + 25 obstacole – Spartan Training Group Zalău LOCUL I Age Group
– Categoria 50-54 ani – Marcel Petrean locul II, timp 01:31:23
– Proba „Sprint” 7,8 km +D 330 m + 20 obstacole – Spartan Training Group din Zalău LOCUL II Age Group
– Categoria 50-54 ani Marcel Petrean locul III, timp 01:06:23
– Categoria 15-17 ani Andrei Petrean locul III, timp 01:08:21
– Proba TRAIL 12 km + D 650 m, categoria 14-17 ani Dragoș Ștef – locul I, timp 01:46:31
M. S.