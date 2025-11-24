CFR Marfă va fi desfiinţată

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuţ Săvoiu, a explicat stadiul lichidării CFR Marfă şi a precizat că, începând din 2026, piaţa feroviară de marfă va funcţiona exclusiv în condiţii competitive, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.

Decizia Comisiei Europene din 2020 impune ca CFR Marfă să fie scoasă de pe piaţa românească. Statul român a respectat această decizie, iar compania va fi lichidată până la finalul acestui an. O parte semnificativă din ajutorul de stat acordat anterior a fost deja returnată.

În urma lichidării, sectorul feroviar de marfă va funcţiona exclusiv pe principii de piaţă şi competitivitate. În ultimii ani, CFR Marfă a operat fără a pierde cota de piaţă şi a obţinut profit operaţional, demonstrând că poate funcţiona eficient înainte de închiderea oficială.

